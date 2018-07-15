Belçika dünya üçüncüsü

Belçika, Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-0 mağlup etti ve Rusya'daki şampiyonayı 3. sırada tamamladı.
6 MAÇTA 5 ZAFER
Kırmızı Şeytanlar karşılaşmaya çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Chadli'nin ortasına uzun bir bindirme yapan Meunier, yaptığı tek vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde De Bruyne'nin taşıdığı topta Eden Hazard ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, maçı 2-0 kazanarak 2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu. Kırmızı Şeytanlar, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
6 MAÇTA 5 ZAFER
Kırmızı Şeytanlar karşılaşmaya çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Chadli'nin ortasına uzun bir bindirme yapan Meunier, yaptığı tek vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde De Bruyne'nin taşıdığı topta Eden Hazard ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, maçı 2-0 kazanarak 2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu. Kırmızı Şeytanlar, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
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