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Lizbon’da kalabilir!

Bas Dost Lizbon’da kalabilir!
F.Bahçe'nin transfer listesine giren Bas Dost ile ilgili Portekiz medyasından yeni iddia. Sporting Lizbon'da geçici başkan Sousa Cintra'nın, Bas Dost ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımda kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.
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