F.Bahçe'nin transfer listesine giren Bas Dost ile ilgili Portekiz medyasından yeni iddia. Sporting Lizbon'da geçici başkan Sousa Cintra'nın, Bas Dost ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımda kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Bas Dost Lizbon’da kalabilir!
Etiketler: Sporting Lizbon , Bas Dost
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.