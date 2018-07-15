Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erelile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler kategorisi çift erkeklerde final maçına çıkan Yankı Erelve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.





Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı.

Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

İPEK SOYLU'NUN ARDINDAN İLK KEZ

Londra'da tarihi bir başarı elde eden Yankı Erel, İpek Soylu'nun ardından bir Grand Slam'de kupaya uzanan ilk Türk tenisçi oldu. İpek Soylu, 2014'te Amerika Açık'ta junior kategorisinde çift kızlarda mutlu sona ulaşıp tarihi bir başarı elde etmişti.