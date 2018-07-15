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19’luk Ferdi imzayı attı

’nin ’nın takımından ettiği 19 yaşındaki için dün tören düzenlendi. Genç futbolcu, Fener'e 4 yıllık imzayı attı...

19’luk Ferdi imzayı attı
Fenerbahçe genç bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, önceki gün 'a getirttiği Ferdi Kadıoğlu için dün imza töreni düzenledi.

COCU'DAN MESAJ VAR
Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den edilen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun törende heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı. F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu, genç yetenek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cocu, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.



​DAMIEN COMOLLI ÖVDÜ
Sportif Direktör Damien Comolli ise, "Ferdi'nin ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
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