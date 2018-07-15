19’luk Ferdi imzayı attı

Fenerbahçe genç bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, önceki gün İstanbul'a getirttiği Ferdi Kadıoğlu için dün imza töreni düzenledi.
COCU'DAN MESAJ VAR
Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den transfer edilen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun törende heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı. F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu, genç yetenek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cocu, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.
DAMIEN COMOLLI ÖVDÜ
Sportif Direktör Damien Comolli ise, "Ferdi'nin ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
COCU'DAN MESAJ VAR
Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den transfer edilen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun törende heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı. F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu, genç yetenek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cocu, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.
DAMIEN COMOLLI ÖVDÜ
Sportif Direktör Damien Comolli ise, "Ferdi'nin ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
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