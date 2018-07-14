Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman transferde 5 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Zaten 4-5 oyuncumuz geçmiş dönemde uzun bir sakatlık döneminden geçti" dedi.
Transferde 5 eksik var
Etiketler: Transferde , Teknik Direktörü , Ünal Karaman , Trabzonspor
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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