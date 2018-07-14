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NDiaye&Denayer operasyonu

Sarı-Kırmızılılar, ’in isteği doğrultusunda Stoke Ctiy forması giyen Badou N’Diaye ve M.City’li ’i bitirmekte kararlı. Albayrak, iki kulübün yöneticileriyle masaya oturacak

NDiaye&Denayer operasyonu
G.Saray Badou N'Diaye ve Jason Denayer'in ini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'i transfer etmek için 'ye hareket etti

İKİSİ DE DÜNDEN RAZI
Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için ısrar ediyor. Denayer ve N'Diaye'nin de Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı istediği bildirildi.



KRİTİK GÖRÜŞMELER
Albayrak, İngiltere'de Stoke City ve ile masaya oturup iki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
G.Saray'dan ayrılıp 'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu N'Diaye'nin Cimbom'u bıraktığı için çok mutsuz olduğu biliniyor. N'Diaye, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Aslan'a sıcak bakıyor.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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