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Everton'dan Irdning'e tarihi fark: 22-0

Everton, hazırlık maçında ekibi Irdning'i 22-0 mağlup ederken; 45 dakika sahada kalan , 4 gol kaydetti.

Evertondan tarihi fark: 22-0

ekiplerinden Everton hazırlık maçında Irdning takımını 22-0 mağlup etti.

Karşılaşmada milli oyuncumuz da 4 gol atarken Everton'un diğer gollerini ise , Mirallas (5), Ademalo Lookman (3), Niasse (4) Baines, Holgate ,Keane, Nikola Vlasic (2) kaydederken 19. gol ise ATV Irdning kendi kalesine atması sonucu geldi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

' VE GUTİ'NİN GOLLERİYLE BÜYÜDÜM'
Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim.

'BEN KALSAYDIM BELKİ FARKLI OLABİLİRDİ'
Beşiktaş'ta oturmuş bir takımımız vardı. Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi ama onu Allah bilir. Ancak bir gerçek var ki, ikinci yarı Beşiktaş için iyi geçmedi. İnşallah doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacaktır.

'OLDUKÇA CRAZY!'
Babel'in yeni saç stilini beğendim. Güzel ve değişik. Kendisi zaten oldukça crazy! Bu tarz değişik işleri seviyor.

'GÖNLÜM HIRVATİSTAN'DAN YANA'
'nın kadrosu her anlamda muhteşem. Çok iyi oyuncular var. Her ne kadar Fransa favori gözükse de finalinde gönlüm 'dan yana.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 20:20
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