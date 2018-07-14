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Janssen yeniden Fener’e

yönetimi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı veremese de ile yeniden anlaşma sağladı. Tottenham’la arada çok ufak pürüzler kaldı

Janssen yeniden Fener’e
Fernandao ile yollarını ayıran, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Fenerbahçe'de beklenen forvet takviyesi geliyor.

COCU ALINMASINI TALEP ETTİ
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i yeniden kadrosina katıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı yapamamasına rağmen teknik direktör Cocu'nun isteği sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor.

YİNE OPSİYON OLMAYACAK
Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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