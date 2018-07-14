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İyi ki gelmişim

İyi ki gelmişim
Cimbom'un yeni transferi Muğdat Çelik, "'ın teklifi cazip geldi. İyi ki gelmişim" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Hayalimdeki takıma geldiğim için mutluyum. Para benim için arka planda önceliğim hedeflerim" ifadelerini kullandı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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