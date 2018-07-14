Cimbom'un yeni transferi Muğdat Çelik, "Galatasaray'ın teklifi cazip geldi. İyi ki gelmişim" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Hayalimdeki takıma geldiğim için mutluyum. Para benim için arka planda önceliğim hedeflerim" ifadelerini kullandı.
İyi ki gelmişim
Etiketler: Galatasaray
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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