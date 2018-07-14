2018 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Belçika 4. dakikada Thomas Meunier ve 82. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nı 3. sırada bitirdi.







Maça hızlı başlayan Belçika, henüz 5. dakikada 1-0 öne geçti. Kaleci Courtois'le başlayan atakta orta sahada topla buluşan Lukaku, pasını sol tarafa verdi. Chadli'nin ortasına uzun bir bindirme yapan Meunier, yaptığı tek vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Belçika, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Dakikalar 82'ye geldiğinde Kevin De Bruyne'ün taşıdığı atakta topla ceza sahasına giren Eden Hazard, topu bir süre sürdükten sonra yakın direğe yaptığı plase vuruşla Pickford'u mağlup etti ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, maçı 2-0 kazanarak 2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu.





İKİNCİ MAÇLARI

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkıyor. İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu. Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

KANE VE LUKAKU'NUN MÜCADELESİ

Bu mücadele iki takımın golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklı bir anlam taşıyor. Dünya Kupası gol krallığı yarışında Kane 6 golle ilk sırada yer alırken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.





BELÇİKA'NIN TURNUVA PERFORMANSI

Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçında Panama karşısına çıktı. Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini 3-0'la rahat geçen Belçika, ikinci maçında da Tunus'u 5-2 mağlup etti. Belçika gruptaki son karşılaşmasında grup liderliği için sahaya çıktı. İngiltere gibi yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Belçika, 1-0'la liderliği kaptı.

Son 16 turunda ise Japonya karşısında 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanarak adlarını son 16 turuna yazdırdılar.

Avrupa ekibi, çeyrek finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve son 4 takım arasına kaldı. Belçika, yarı finalde Matuidi'nin golüne engel olamadı ve Fransa'ya 1-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Belçika, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.





İNGİLTERE'NİN TURNUVA PERFORMANSI

Belçika ile aynı grupta yer alan İngiltere, Dünya Kupası macerasına son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı Tunus mücadelesiyle başladı. İngilizler ikinci maçında ise Panama'yı 6-1'le rahat geçti. İngiltere, son maçında ise Belçika'ya 1-0 mağlup olup grup liderliğini kaybetti ve son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.

Kolombiya mücadelesinde son dakikada yediği golle karşılaşma uzatmalara gitti. İngiltere penaltı atışlarıyla turu geçmeyi başardı. Çeyrek finalde İsveç'i 2-0'la fazla zorlanmadan geçen İngiltere, yarı finalde ise Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta İngiltere'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. İngilizler, 22 maçta 15 galibiyet elde ederken, Belçika yalnızca 2 maçı kazanabildi. Beş maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 26 golle karşılık verebildi.

İLK MAÇ 97 YIL ÖNCE

Belçika ile İngiltere arasındaki köklü rekabette ilk mücadele 97 yıl önce oynandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı ve rekabette ilk galibiyeti elde eden taraf olarak tarihe geçti.