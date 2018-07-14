Beşiktaş Yönetimi'nin Ukrayna Ligi takımlarından Karpaty'de forma giyen 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorge Carrascal'ı gündemine aldığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna ekibinde 22 resmi maça çıkan Carrascal fileleri 6 kez havalandırdı. Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bonservisiyle almayı planladığı öğrenildi.
Beşiktaş’ta rota Jorge Carrascal
Etiketler: Beşiktaş , jorge carrascal , Ukrayna
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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