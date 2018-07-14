Yol Durumu
  1. Babel restleşmesi
  2. Fenerbahçe’de Josef seferberliği

’ta rota

Beşiktaş’ta rota Jorge Carrascal
Yönetimi'nin Ligi takımlarından Karpaty'de forma giyen 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu 'ı gündemine aldığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna ekibinde 22 resmi maça çıkan Carrascal fileleri 6 kez havalandırdı. Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bonservisiyle almayı planladığı öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ