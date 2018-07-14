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'in 1 yıl hapsi istendi!

Kebapçıdaki kavgayla ilgili hazırlanan yeni iddianamede hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. "Fatih Terim'i dövdüm" diyen kebapçı 'nun ise darp raporu aldığı ortaya çıktı!


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i dövdüğünü iddia eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aydoğdu'na tokat vurup yumruk attığını ifadesinde kabul eden Terim, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada talimatla İstanbul'dan ifade verecek.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 13:24
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