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Zafere kaçış

6 yaşında olmak zorunda kaldı...Sırp isyancılar, dedesini gözlerinin önünde öldürdü. Bombalar bir bir patlarken top oynuyordu...

Zafere kaçış
Hırvatistan'ı 'nda yarı finale taşıyan Luka Modric, ibretlik yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Modric, henüz 6 yaşındayken olmak zorunda kaldı. Sırp isyancılar, Bosna savaşı sırasında tecrübeli oyuncunun dedesini öldürdü. Bomba sesleri arasında büyüyen Modric en büyük tutkusu oynamaya devam etti. Annesi tekstil işçisi, babası ise askerlerin arabasını onaran tamirciydi.

OTELDE FUTBOL OYNUYORDU
Evlerinin yıkılmasının ardından yaşadıkları yeri terketti ve bir otele sığındı. O, otelin her tarafında futbol oynamaya devam etti. Çok sıska, güçsüz ve utangaçtı. için, "Spor yapamaz" deniyordu. Ancak o yılmadı...

ZAGREB DÖNÜM NOKTASI
10 yaşındayken Hajduk onu denedi ama zayıf olduğu için takıma alınmadı. D.'e geçmesi milat oldu. Kulübü onu kiraladı ancak 2005'te yine Zagreb'e döndü.

33 MİLYONA REAL'E
3 yıl arka arkaya şampiyonluk yaşadı. 2008'de 21 milyon Euro bedelle Tottenham'a geçti. Liderlik özelliğiyle sivrildi. 2011'de 33 milyon Euro'ya R.Madrid'e transfer oldu. Oynadığı futbolla efsaneler arasına girdi.
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