Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in yönetim kurulunun, ligden ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam yapılan Eskişehir Basket Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."



