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Basket Süper Lig'den çekildi

Basket, 'nden çekildiğini açıkladı!

Süper Lig ekibinden flaş karar!
takımlarından Basket'in yönetim kurulunun, ligden ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam yapılan Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 03:22
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