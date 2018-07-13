G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, spor müdürlerinin sorularını sosyal medya üzerinden yanıtladı... Transfer konusunda flaş mesajlar veren tecrübeli hoca, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Yerry Mina'yı istediklerini açıkladı. Terim, "Dünya Kupası'nda en çok beğendiğimiz isimlerden birisi" dedi.
MUTLAKA TRANSFER İSTİYORUM
Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la yaptıkları transfer zirvesiyle ilgili bilgi veren Terim, "Kadromuzu korumak şartıyla en az 4-5 mevkiye takviye yapmamız gerektiğini söyledim" dedi.
HERKESİN ALTERNATİFİ OLMALI
Kanatlarda oynayacak bir forvet, orta alana 8 numara, stoper ve yerli kaleci için transfer çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Terim, "Her mevkide en 1 kaliteli alternatif olmalı" ifadesini kullandı.
YENİ BİR MOTTO BULACAĞIZ!
Fatih Terim, "Nerede kalmıştık" tweetinin hatırlatılması üzerine, "Allah bizi mahcup etmedi ve şampiyonluk geldi. İnşallah yeni sezon için de doğru bir motto buluruz ve sizlere söyleriz" açıklamasını yaptı.
CAROLE GİDERSE SOL BEK ALACAĞIZ
Fatih Terim, "Kampta ve hazırlık maçlarında Carole'u görmek istiyorum. Eğer gitmesi yönünde bir karar alırsak yabancı sol bek transfer edeceğiz" dedi.
MUTLAKA TRANSFER İSTİYORUM
Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la yaptıkları transfer zirvesiyle ilgili bilgi veren Terim, "Kadromuzu korumak şartıyla en az 4-5 mevkiye takviye yapmamız gerektiğini söyledim" dedi.
HERKESİN ALTERNATİFİ OLMALI
Kanatlarda oynayacak bir forvet, orta alana 8 numara, stoper ve yerli kaleci için transfer çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Terim, "Her mevkide en 1 kaliteli alternatif olmalı" ifadesini kullandı.
YENİ BİR MOTTO BULACAĞIZ!
Fatih Terim, "Nerede kalmıştık" tweetinin hatırlatılması üzerine, "Allah bizi mahcup etmedi ve şampiyonluk geldi. İnşallah yeni sezon için de doğru bir motto buluruz ve sizlere söyleriz" açıklamasını yaptı.
CAROLE GİDERSE SOL BEK ALACAĞIZ
Fatih Terim, "Kampta ve hazırlık maçlarında Carole'u görmek istiyorum. Eğer gitmesi yönünde bir karar alırsak yabancı sol bek transfer edeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.