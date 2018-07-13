Onyekuru resmen G.Saray'da

Henry Onyekuru transferinde mutlu son... Sarı-Kırmızılılar pazartesi günü transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirdi. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmeye göre 21 yaşındaki futbolcu senelik 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacak. Onyekuru, ayrıca Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde takımın alacağı her galibiyet için 10 bin Euro kazanacak. Genç futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin Euro kiralama ücreti ödenecek. Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru için Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru, dün Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim, antrenman öncesi Nijeryalı kanat oyuncusunu takım arkadaşlarına alkışlattı.
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru, dün Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim, antrenman öncesi Nijeryalı kanat oyuncusunu takım arkadaşlarına alkışlattı.
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