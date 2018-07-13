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Onyekuru resmen G.Saray'da

, pazartesi günü görüşmelere başlandığını duyurduğu Onyekuru’yu 1 yıllığına kiraladığını ’a bildirdi. senelik 1 milyon 200 bin alacak

Onyekuru resmen G.Sarayda
Henry Onyekuru inde mutlu son... Sarı-Kırmızılılar pazartesi günü transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Nijeryalı kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu ()'na bildirdi. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmeye göre 21 yaşındaki futbolcu senelik 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacak. Onyekuru, ayrıca ve Şampiyonlar Ligi'nde takımın alacağı her galibiyet için 10 bin Euro kazanacak. Genç futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin Euro kiralama ücreti ödenecek. Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru için 'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor

​İLK ANTRENMANINA ÇIKTI​
Galatasaray'ın Everton'dan transfer ettiği , dün Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Cimbom'un teknik direktörü , antrenman öncesi kanat oyuncusunu takım arkadaşlarına alkışlattı.
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