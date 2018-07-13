Slavia Prag'a transferi için Çekya'ya giden ancak imza masasından kalkan Trezeguet için her yol Florya'ya çıkıyor... Mısırlı yıldızın Çekya'ya transferinin yatmasında rolü olduğu öne sürülen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetimin transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.
Tüm yollar Florya’ya çıkıyor
Slavia Prag ile anlaşamayan Kasımpaşalı Trezeguet’nin rotası Galatasaray
Etiketler: Galatasaray , Slavia Prag , florya , Çekya , transfer
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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