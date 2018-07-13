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Tüm yollar ’ya çıkıyor

ile anlaşamayan Kasımpaşalı Trezeguet’nin rotası

Tüm yollar Florya’ya çıkıyor
Slavia Prag'a i için Çekya'ya giden ancak imza masasından kalkan Trezeguet için her yol Florya'ya çıkıyor... Mısırlı yıldızın Çekya'ya transferinin yatmasında rolü olduğu öne sürülen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetimin transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.
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