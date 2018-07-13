Tek bacakla da oynarım

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı Rakitic'ten ilginç açıklamalar... Tecrübeli oyuncu, "İngiltere maçından sonra 39 derece ateşim vardı. Uyuyana kadar yatakta gücümü toplamaya çalışıyordum. Benim için unutulmaz bir geceydi. Gerekirse finalde tek bacakla bile oynarım" ifadelerini kullandı. Barcelona'nın yıldızı, iyi oyunculardan kurulu olduklarını ve finalde Fransa'yı mağlup edeceklerini söyledi.
TARAFTARLAR TRANSTA!
Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji, "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti. Ülkenin en çok okunan spor sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.
TARAFTARLAR TRANSTA!
Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji, "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti. Ülkenin en çok okunan spor sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.
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