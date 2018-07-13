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Tek bacakla da oynarım

Ivan Rakitic, “ maçı sonrası 39 derece ateşim vardı. maçına tek bacakla da çıkarım” dedi

Tek bacakla da oynarım
Hırvatistan 'nın yıldızı Rakitic'ten ilginç açıklamalar... Tecrübeli oyuncu, " maçından sonra 39 derece ateşim vardı. Uyuyana kadar yatakta gücümü toplamaya çalışıyordum. Benim için unutulmaz bir geceydi. Gerekirse finalde tek bacakla bile oynarım" ifadelerini kullandı. 'nın yıldızı, iyi oyunculardan kurulu olduklarını ve finalde 'yı mağlup edeceklerini söyledi.

TARAFTARLAR TRANSTA!
Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji, "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti. Ülkenin en çok okunan spor sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.
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