Koray Günter Genoa’ya imzayı attı

Galatasaray'la sözleşmesi biten ve Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Koray Günter'in yeni adresi belli oldu. Gurbetçi stoper, İtalyan ekibi Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Koray, 4 sezon önce Galatasaray'a 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.