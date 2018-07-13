Galatasaray'la sözleşmesi biten ve Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Koray Günter'in yeni adresi belli oldu. Gurbetçi stoper, İtalyan ekibi Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Koray, 4 sezon önce Galatasaray'a 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Koray Günter Genoa’ya imzayı attı
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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