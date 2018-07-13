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Koray Günter Genoa’ya imzayı attı

Koray Günter Genoa’ya imzayı attı
Galatasaray'la sözleşmesi biten ve Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Koray Günter'in yeni adresi belli oldu. Gurbetçi stoper, İtalyan ekibi Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Koray, 4 sezon önce Galatasaray'a 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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