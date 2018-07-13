Cocu kanunları

FENER'İN yeni teknik direktörü Philip Cocu gaza bastı. Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir takım yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor
FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKIYOR
Kanarya'da kamp mesaisi sabah 07.45'te başlıyor ve maraton gece 23.00 itibarıyla sona eriyor. Oldukça yoğun bir kamp programı uygulayan Cocu, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor
SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK
İsviçre kampında ağır tempoda çalışan futbolculara, teknik direktör Cocu'nun "Bu yaptığımız çalışmaların sezon içinde faydasını göreceksiniz. Bu idmanlar bizi bir adım önüne taşıyacak" dediği öğrenildi
İLK HEDEFİ TAKIM RUHU
Hollandalı hocanın dikkat ettiği noktalardan biri de takım ruhu. Oyuncularından birbirleriyle vakit geçirmelerini isteyen Cocu, kendisinin de katılığı sohbetlerle takımı daha yakından tanıyor.
FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKIYOR
Kanarya'da kamp mesaisi sabah 07.45'te başlıyor ve maraton gece 23.00 itibarıyla sona eriyor. Oldukça yoğun bir kamp programı uygulayan Cocu, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor
SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK
İsviçre kampında ağır tempoda çalışan futbolculara, teknik direktör Cocu'nun "Bu yaptığımız çalışmaların sezon içinde faydasını göreceksiniz. Bu idmanlar bizi bir adım önüne taşıyacak" dediği öğrenildi
İLK HEDEFİ TAKIM RUHU
Hollandalı hocanın dikkat ettiği noktalardan biri de takım ruhu. Oyuncularından birbirleriyle vakit geçirmelerini isteyen Cocu, kendisinin de katılığı sohbetlerle takımı daha yakından tanıyor.
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