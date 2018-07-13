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Brezilyalı Josef’in eşi düşük yaptı

Josef’in hamile olan eşi , düşük yaptı. Bu haber büyük üzüntü yarattı

Brezilyalı Josef’in eşi düşük yaptı
F.Bahçe'nin deneyimli futbolcusu Josef de Souza'nın hamile olan eşi düşük yaptı. Konuyla ilgili hesabından açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, "Tanrı'nın her zaman bizim için en iyisini istediğine inanıyoruz ve onun yardımıyla yeni bir çocuğumuz olacaktır" ifadelerini kullandı. de Josef ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

​COCU TESELLİ ETTİ
Eşi düşük yapan Josef de 'yı kampında hocası Phillip Cocu etti.

TARAFTARDAN DESTEK YAĞDI
Hamile olan eşi Danielli'nin düşük yapması sonrası sosyal medya üzerinden tüm takım taraftarları Fenerbahçeli Josef de Souza için mesajları gönderdi.
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