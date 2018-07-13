Brezilyalı Josef’in eşi düşük yaptı

F.Bahçe'nin deneyimli futbolcusu Josef de Souza'nın hamile olan eşi Danielli düşük yaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, "Tanrı'nın her zaman bizim için en iyisini istediğine inanıyoruz ve onun yardımıyla yeni bir çocuğumuz olacaktır" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de Josef ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
COCU TESELLİ ETTİ
Eşi düşük yapan Josef de Souza'yı İsviçre kampında hocası Phillip Cocu teselli etti.
TARAFTARDAN DESTEK YAĞDI
Hamile olan eşi Danielli'nin düşük yapması sonrası sosyal medya üzerinden tüm takım taraftarları Fenerbahçeli Josef de Souza için destek mesajları gönderdi.
COCU TESELLİ ETTİ
Eşi düşük yapan Josef de Souza'yı İsviçre kampında hocası Phillip Cocu teselli etti.
TARAFTARDAN DESTEK YAĞDI
Hamile olan eşi Danielli'nin düşük yapması sonrası sosyal medya üzerinden tüm takım taraftarları Fenerbahçeli Josef de Souza için destek mesajları gönderdi.
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