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’den ’ya ret

’ın Hollandalı yıldızı, ’nun teklifini geri çevirdi

Ryan Babel’den Flamengo’ya ret
Ryan Babel için 'a son olarak 8 milyon Euro teklif eden ve Siyah-Beyazlılar'la anlaşan ekibi , Hollandalı yıldızı ikna edemedi. hakkında konuşan Babel'in menajeri Winnie Haatrech, "Flamengo ile arasında birkaç haftadır görüşmeler sürüyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmeyecek" dedi.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i ısrarla kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Siyah-Beyazlılar'a olan teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı 'ın Babel'i 8 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı ancak kesin kararın teknik direktör 'le yapılacak toplantı sonrası verileceği öğrenildi.
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