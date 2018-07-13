Ryan Babel’den Flamengo’ya ret

Ryan Babel için Beşiktaş'a son olarak 8 milyon Euro teklif eden ve Siyah-Beyazlılar'la anlaşan Brezilya ekibi Flamengo, Hollandalı yıldızı ikna edemedi. Transfer hakkında konuşan Babel'in menajeri Winnie Haatrech, "Flamengo ile Beşiktaş arasında birkaç haftadır görüşmeler sürüyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmeyecek" dedi.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i ısrarla kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Siyah-Beyazlılar'a olan teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Babel'i 8 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı ancak kesin kararın teknik direktör Şenol Güneş'le yapılacak toplantı sonrası verileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i ısrarla kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Siyah-Beyazlılar'a olan teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Babel'i 8 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı ancak kesin kararın teknik direktör Şenol Güneş'le yapılacak toplantı sonrası verileceği öğrenildi.
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