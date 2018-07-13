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4 milyon nüfusuyla finalde

Hırvatistan, doğru altyapı hamlesi ve projeleriyle da tarihi bir başarı elde etti... 4 milyon nüfuslu Hırvatistan’ın takım otobüsünde ‘ ülke, büyük hayaller’ ifadesi yer alıyor...

4 milyon nüfusuyla finalde
Hırvatistan 'nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan, daki doğru yatırımları ve altyapıya verdiği önemle zafere adım adım ilerledi.

FORMALI KABİNE!
Yetiştirdiği büyük yıldızlar Avrupa'nın dev takımlarında forma giyiyor. Hırvatistan 'nın otobüsündeki, "Küçük ülke, büyük hayaller" sözü ise başarılarını özetliyor. Sosyal medyadaki futbolseverler, "Hırvatistan, Peri Masalı'nın nasıl yazılacağını gösterdi. 4 milyonluk ülkeden futbol dersi" yorumları yaptı. Bu arada Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ve kabinedeki tüm bakanlar hükümet toplantısına milli formalarla katıldı.

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