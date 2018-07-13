4 milyon nüfusuyla finalde

Hırvatistan Dünya Kupası'nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan, futboldaki doğru yatırımları ve altyapıya verdiği önemle zafere adım adım ilerledi.
FORMALI KABİNE!
Yetiştirdiği büyük yıldızlar Avrupa'nın dev takımlarında forma giyiyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın otobüsündeki, "Küçük ülke, büyük hayaller" sözü ise başarılarını özetliyor. Sosyal medyadaki futbolseverler, "Hırvatistan, Peri Masalı'nın nasıl yazılacağını gösterdi. 4 milyonluk ülkeden futbol dersi" yorumları yaptı. Bu arada Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ve kabinedeki tüm bakanlar hükümet toplantısına milli formalarla katıldı.
FORMALI KABİNE!
Yetiştirdiği büyük yıldızlar Avrupa'nın dev takımlarında forma giyiyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın otobüsündeki, "Küçük ülke, büyük hayaller" sözü ise başarılarını özetliyor. Sosyal medyadaki futbolseverler, "Hırvatistan, Peri Masalı'nın nasıl yazılacağını gösterdi. 4 milyonluk ülkeden futbol dersi" yorumları yaptı. Bu arada Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ve kabinedeki tüm bakanlar hükümet toplantısına milli formalarla katıldı.
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