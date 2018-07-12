Beşiktaş Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. Kartal Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında ise pazar günü CSK Moskova ile karşılaşacak.
Kartal’ın rakibi Shakhtar
Etiketler: Kartal , shakhtar donetsk , Avusturya , Moskova , Ukrayna
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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