Yol Durumu
  1. Transferde karar Başkan’ın
  2. Kartal Chadli'de bir adım önde

’ın rakibi Shakhtar

Kartal’ın rakibi Shakhtar
Beşiktaş 'daki ilk hazırlık maçında bugün saat 18.00'de 'nın takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında ise pazar günü CSK ile karşılaşacak.
Etiketler: , , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR