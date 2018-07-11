Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.



DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor'da Genel Direktör'lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.