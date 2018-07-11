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yaşamını yitirdi

Türk unun duayen ismi (68), 'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Basketbol duayeni Doğan Hakyemez kimdir?

Basketbolun duayen ismi yaşamını yitirdi

Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

'da bu sabah rahatsızlanan , beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.

DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, kariyeri boyunca; Efes Pilsen (), ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Belediyespor'da Genel Direktör'lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 22:27
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