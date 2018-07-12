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2018 Finali ne zaman? maçı ne zaman, saat kaçta?

2018 ’nda finalin adı belli oldu. ’nın ardından finale kalacak ikinci takımı belirleyen karşılaşmada İngiltere ve karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada uzatmalarda gülen taraf Hırvatistan oldu. Bu sonuçla 2018 FIFA Dünya Kupası’nda finalin adı Fransa – Hırvatistan oldu. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman? Fransa – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta nerede oynanacak? 2018 FIFA Dünya Kupası finaliyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

2018 FIFA Dünya Kupası Finali ne zaman?

2018 yarı finalin ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Bu sonuçlarla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.

FRANSIZLAR KUPAYI YENİDEN İSTİYOR

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Hırvatistan ile Fransa, 15 Temmuz Pazar günü saat: 18:00'de Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 04:13
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