2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalin ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım Fransa olmuştu. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.



Bu sonuçlarla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.





FRANSIZLAR KUPAYI YENİDEN İSTİYOR

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.





HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Hırvatistan ile Fransa, 15 Temmuz Pazar günü saat: 18:00'de Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek.