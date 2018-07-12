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'a ve talip oldu

'ın elinden çıkarmak için uğraş verdiği defans oyuncusu 'a TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'de mücadele eden talip oldu.

Tarık Çamdala sürpriz talip

Bu sezon kadroda düşünülmeyen ve satılığa çıkartılan 'ın futbolcusu için eski takımı harekete geçti.

Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu Tarık Çamdal'a talip oldu.

ESKİŞEHİRSPOR TARIK ÇAMDAL'I İSTİYOR

​Son olarak Ferhat Kiraz'ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal...

İki sezon önce de kiralık olarak Es Es'in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal'ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Öte yandan Tarık Çamdal için Spor Toto Süper Lig takımlarından 'un da devrede olduğu ortaya çıktı.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 12:52
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