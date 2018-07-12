İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuzile karşılaşacak.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı ile Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Slovokya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Avusturya'daki kampına dün girdi. Hazırlıklarını Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında 4-1 ve 1-1 gibi skorlarla ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bu sefer rakibi Ukrayna'nın güçlü takımı Shaktar Donetsk. Beşiktaş – Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Slovokya kampında sonra iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya geldi. 20 Temmuz Cuma gününe kadar Ehrenhausen kasabasında kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması yapacak. Bu akşam 18.00'da oynanacak Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak. Ayrıca bu maçı Sport TV3 kanalı da yayınlayacak. Beşiktaş'ın diğer hazırlık maçları programı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

12 Temmuz Perşembe

Beşiktaş – Shaktar Donetsk 18.00 Smart Spor

15 Temmuz Pazar

Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor

17 Temmuz Salı

Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor

20 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor