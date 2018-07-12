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- maçı ne zaman? Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Beşiktaşlılar maçı şifresiz izleyebilecek mi? Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçına dair tüm detaylar...

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da TSİ 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.

, maçı ile Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Slovokya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Avusturya'daki kampına dün girdi. Hazırlıklarını yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında 4-1 ve 1-1 gibi skorlarla ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bu sefer rakibi Ukrayna'nın güçlü takımı Shaktar Donetsk. Beşiktaş – Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Slovokya kampında sonra iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya geldi. 20 Temmuz Cuma gününe kadar Ehrenhausen kasabasında kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması yapacak. Bu akşam 18.00'da oynanacak Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak. Ayrıca bu maçı Sport TV3 kanalı da yayınlayacak. Beşiktaş'ın diğer hazırlık maçları programı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shaktar Donetsk 18.00 Smart Spor

15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – 15.00 Smart Spor

17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor

20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 12:44
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