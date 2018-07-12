Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı ile Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Slovokya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Avusturya'daki kampına dün girdi. Hazırlıklarını Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında 4-1 ve 1-1 gibi skorlarla ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bu sefer rakibi Ukrayna'nın güçlü takımı Shaktar Donetsk. Beşiktaş – Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?
BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Slovokya kampında sonra iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya geldi. 20 Temmuz Cuma gününe kadar Ehrenhausen kasabasında kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması yapacak. Bu akşam 18.00'da oynanacak Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak. Ayrıca bu maçı Sport TV3 kanalı da yayınlayacak. Beşiktaş'ın diğer hazırlık maçları programı şu şekilde;
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shaktar Donetsk 18.00 Smart Spor
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor
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