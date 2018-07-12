Fenerbahçe'de İspanyol forvet Soldado'nun sakatlığı ve henüz bir golcü transfer edilmemesi nedeniyle Aatif forvette yer alacak. Tecrübeli futbolcu kampta oynanacak olan maçlarda hücum hattında görev yapacak. Daha önce Sivasspor'da oynarken bu bölgede forma giyen Sarı-Lacivertli oyuncunun sergileyeceği performansın takımdaki geleceği açısından çok önemli olduğu öğrenildi.
Forvet hattı Aatif’e teslim
Faslı futbolcu takımda golcü olmadığı için forvet oynayacak
Etiketler: Sivasspor , Soldado , Fenerbahçe , Aatıf'
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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