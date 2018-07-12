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Forvet hattı Aatif’e teslim

Faslı futbolcu takımda golcü olmadığı için forvet oynayacak

Forvet hattı Aatif’e teslim
Fenerbahçe'de İspanyol forvet Soldado'nun sakatlığı ve henüz bir golcü transfer edilmemesi nedeniyle Aatif forvette yer alacak. Tecrübeli futbolcu kampta oynanacak olan maçlarda hücum hattında görev yapacak. Daha önce 'da oynarken bu bölgede forma giyen Sarı-Lacivertli oyuncunun sergileyeceği performansın takımdaki geleceği açısından çok önemli olduğu öğrenildi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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