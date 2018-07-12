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bir an önce bitsin!

yönetime, “’ın ini bir an önce bitirelim” diyerek 18’lik cüyü ne kadar çok istediğini gösterdi

Erik Botheim bir an önce bitsin!
G.Saray'da i için sıcak saatler yaşanıyor... Fatih Terim'in yardımcıları, ve Necati Ateş'in izlediği Norveçli golcü Erik Botheim için Terim acele ediyor. Tecrübeli hocanın Sarı-Kırmızılı yönetime, "Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim. Elimizden kaçırmalayım. Talipleri çok" dediği öğrenildi

ASLAN ACELE ETMEK ZORUNDA
Rosenborg ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek olan başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Bu yüzden Aslan tranferde acele etmek zorunda.

6 KARŞILAŞMADA 4 GOL ATTI
Botheim devam eden Norveç Ligi'nde Rosenborg formasıyla bu sezon 6 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, takımına 8 gol kazandırdı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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