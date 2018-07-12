Dakikada 62 euro kazanacak

Dünya futbolunun Messi ile birlikte 1 numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, 33 yaşında transfer olduğu Juventus'ta para basacak... Portekizli yıldız, İtalyan devinden 4 yılda 120 milyon Euro kazanacak. Aylık olarak 2 milyon 500 bin Euro'yu cebine koyacak olan CR7, dakika başına ise 62 Euro kazanacak.
İspanyol Gazetesi Marca, 'Dengi olmayacak' şeklinde verdiği haberde, "Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisine yol açabilir. Avrupa'da 5 kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldo'nun Juventus'a transferi piyasada domino etkisine yol açacak potansiyeliyle Avrupa futbolunu sarsabilir" ifadelerine yer verildi.
CR7 forması yok satıyor!
İtalyan ekibi Juventus'un dün satışa çıkardığı Cristiano Ronaldo formaları kısa süre içerisinde internette ve satış mağazalarında tükendi.
İspanyol Gazetesi Marca, 'Dengi olmayacak' şeklinde verdiği haberde, "Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisine yol açabilir. Avrupa'da 5 kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldo'nun Juventus'a transferi piyasada domino etkisine yol açacak potansiyeliyle Avrupa futbolunu sarsabilir" ifadelerine yer verildi.
CR7 forması yok satıyor!
İtalyan ekibi Juventus'un dün satışa çıkardığı Cristiano Ronaldo formaları kısa süre içerisinde internette ve satış mağazalarında tükendi.
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