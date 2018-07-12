Bu parayla banka kurarız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. "TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi.
İNANILMAZ RAKAMLAR
Cengiz, "Sadece bir bankaya 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz, 240 milyon TL daha da ödeyeceğiz. Bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılacak. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi.
264 MİLYON TL ÖDEME
Başkan, "Toplam 264 milyon TL kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57 milyon TL borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon TL ise kredi kullanımı gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle kullanıldı" ifadelerini kullandı
SPORCU YETİŞTİRME GELENEĞİNİ BIRAKAMAYIZ
Cengiz, "Gelir-gider farkında 188 milyon dolar açığımız var. UEFA'da bizi eleştirdiler. Futboldan elde edilen geliri, futbola vermelisiniz dediler. Biz sporcu yetiştirme geleneğimizi bırakamayız" dedi.
İNANILMAZ RAKAMLAR
Cengiz, "Sadece bir bankaya 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz, 240 milyon TL daha da ödeyeceğiz. Bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılacak. Borç bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi.
264 MİLYON TL ÖDEME
Başkan, "Toplam 264 milyon TL kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57 milyon TL borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon TL ise kredi kullanımı gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle kullanıldı" ifadelerini kullandı
SPORCU YETİŞTİRME GELENEĞİNİ BIRAKAMAYIZ
Cengiz, "Gelir-gider farkında 188 milyon dolar açığımız var. UEFA'da bizi eleştirdiler. Futboldan elde edilen geliri, futbola vermelisiniz dediler. Biz sporcu yetiştirme geleneğimizi bırakamayız" dedi.
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