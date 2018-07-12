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Bu parayla kurarız

, “ bittiğinde sadece bir ya toplam 460 milyon ödeme yapılmış olacak. Bu parayla G.Saray banka kurar” diye konuştu

Bu parayla banka kurarız
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'nda açıklamalar yaptı. " ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi.

İNANILMAZ RAKAMLAR
Cengiz, "Sadece bir ya 7 yıllık süreçte kullandığımız kredi için 220 milyon TL ödemişiz, 240 milyon TL daha da ödeyeceğiz. Bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılacak. bittiğinde sadece bir bankaya toplam 460 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Bu parayla Galatasaray banka kurar" dedi.

264 MİLYON TL ÖDEME
Başkan, "Toplam 264 milyon TL kredi ana para ödemesi yapıldı. Yine 11 faktoring şirketine olan 57 milyon TL borcu kapattık. Bu süreçte 121 milyon TL ise kredi kullanımı gerçekleştirdik. Bu kredi, Abdurrahim Albayrak ve benim kefaletimle kullanıldı" ifadelerini kullandı


SPORCU YETİŞTİRME GELENEĞİNİ BIRAKAMAYIZ



Cengiz, "Gelir-gider farkında 188 milyon dolar açığımız var. 'da bizi eleştirdiler. Futboldan elde edilen geliri, vermelisiniz dediler. Biz sporcu yetiştirme geleneğimizi bırakamayız" dedi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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