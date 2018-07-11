Trabzonspor transferde atağa kalktı... Yeni sezonda ilk olarak stoper sorununu çözmek isteyen Bordo-Mavili yönetim bir süredir gündeminde olan İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferinde büyük bir aşama kaydetti. İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Kulüp- Genel Koordinatörü Özkan Sümer, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Bu oyuncu yarın Trabzon'da olacak" diye konuştu.
Hosseini geliyor
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Hosseini’nin yarın geleceğini açıkladı. İranlı stoper senelik 500 bin Euro kaaznacak
Etiketler: genel koordinatör özkan sümer , milli takım , Dünya Kupası , Trabzon , Rusya , transfer
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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