Fransa finale uçtu

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Tempolu başlayan karşılaşmanın 16. dakikasında Belçikalı Hazard'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 18. dakikada bu kez Fransa'da Matuidi uzaktan şansını denedi ancak Belçika kalecisi Cuortois gole izin vermedi.
UMTİTİ, FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ
48'de Lukaku'nun yakın mesafeden yaptığı kafa kuruşunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. Fransa'nın 51'de kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahasında kafayla dokunan Umtiti takımını 1-0 öne geçirdi.
LUKAKU TOPA DOKUNAMADI
56'da Matuidi ve Giroud'un şutlarını savuşturan Belçika savunması farkın ikiye çıkmasını önledi. 88'de Kevin de Bruye'nin ortasında Lukaku, Belçika adına net bir fırsatı harcayarak eşitlik fırsatını geri çevirdi.
BELÇİKA'NIN BASKISI YETMEDİ
Maçın son anlarda eşitlik sayısı için tüm riskleri alan Belçika'nın bu çabası sonuç vermeyince Fransa karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı.
UMTİTİ, FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ
48'de Lukaku'nun yakın mesafeden yaptığı kafa kuruşunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. Fransa'nın 51'de kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahasında kafayla dokunan Umtiti takımını 1-0 öne geçirdi.
LUKAKU TOPA DOKUNAMADI
56'da Matuidi ve Giroud'un şutlarını savuşturan Belçika savunması farkın ikiye çıkmasını önledi. 88'de Kevin de Bruye'nin ortasında Lukaku, Belçika adına net bir fırsatı harcayarak eşitlik fırsatını geri çevirdi.
BELÇİKA'NIN BASKISI YETMEDİ
Maçın son anlarda eşitlik sayısı için tüm riskleri alan Belçika'nın bu çabası sonuç vermeyince Fransa karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı.
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