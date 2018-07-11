225 Milyon €luk transfer

Ve beklenen transfer gerçekleşti... 9 sezondur Real Madrid forması giyen ve bir süre önce İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıklayan Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Portekizli futbolcunun transferini Real Madrid, internet sitesinden duyurdu
RONALDO'YA SERVET ÖDEYECEKLER
Juventus, Ronaldo için Real 'e 105 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 33 yaşındaki futbolcu ile ise yıllık 30 milyon Euro'dan 4 senelik anlaşma sağlandı. Böylelikle Ronaldo'nun toplam maliyeti 225 milyon Euro'yu bulacak.
İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU
Real Madrid'de 9 harika sezon geçiren Ronaldo, İspanyol devi ile çıktığı 438 maçta 450 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. Real Madrid'de 15 kupa kazanan Ronaldo, adını eflatun-beyazlı kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.
İTALYA'DAKİ EVİ HAZIR
Juventus'la anlaşma sağlayan Crsitiano Ronaldo'nun İtalya'da yaşacağı evi hazır. Juventus Portekizli yıldız için devasal bir köşk tuttu.
3 SALONU VAR
Portekizli yıldızın İtalya'da yaşayacağı yeni evininin 3 salonu ve 8 yatak odası bulunuyor. Geniş bir bahçesi olan evde yüzme havuzu da yer alıyor.
AGNELLİ VE TÜRK EŞİ AKALIN TRANSFERİ BİTİRDİ
Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Türk eşi Deniz Akalın, dün özel bir jetle Yunanistan'daki Ronaldo'nun yanına gitti ve transferi bitirdi.
RONALDO'YA SERVET ÖDEYECEKLER
Juventus, Ronaldo için Real 'e 105 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 33 yaşındaki futbolcu ile ise yıllık 30 milyon Euro'dan 4 senelik anlaşma sağlandı. Böylelikle Ronaldo'nun toplam maliyeti 225 milyon Euro'yu bulacak.
İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU
Real Madrid'de 9 harika sezon geçiren Ronaldo, İspanyol devi ile çıktığı 438 maçta 450 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. Real Madrid'de 15 kupa kazanan Ronaldo, adını eflatun-beyazlı kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.
İTALYA'DAKİ EVİ HAZIR
Juventus'la anlaşma sağlayan Crsitiano Ronaldo'nun İtalya'da yaşacağı evi hazır. Juventus Portekizli yıldız için devasal bir köşk tuttu.
3 SALONU VAR
Portekizli yıldızın İtalya'da yaşayacağı yeni evininin 3 salonu ve 8 yatak odası bulunuyor. Geniş bir bahçesi olan evde yüzme havuzu da yer alıyor.
AGNELLİ VE TÜRK EŞİ AKALIN TRANSFERİ BİTİRDİ
Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Türk eşi Deniz Akalın, dün özel bir jetle Yunanistan'daki Ronaldo'nun yanına gitti ve transferi bitirdi.
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