Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü belli oldu. İlk haftanın maç programı şöyle: Denizlispor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği- Hatay, Balıkesir-Altınordu, K.Karabük-Adana Demir, Giresun- Eskişehir, Bolu-Osmanlı, Adanaspor-Elazığ. 1. Lig müsabakaları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018'de oynanacak.
Spor Toto 1.Lig’de fikstür çekildi
Etiketler: Spor toto , Eskişehir , Giresun , Gençlerbirliği , Gaziantep
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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