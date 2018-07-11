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defterini kapadı

’tan cevap alamayan , bu i rafa kaldırdı

Flamengo Babel defterini kapadı
Bir süredir Babel için Beşiktaş'ın kapısını çalan , Siyah-Beyazlı kulüpten net bir cevap alamayınca bu den tamamen vazgeçti. Yönetimi'nin konusunda yaşadığı kararsızlık sonrası Flamengo bu transferden vazgeçti.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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