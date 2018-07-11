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Vida'nın yeni görüntüleri hakkında soruşturma başlattı

Rusya'da düzenlenen 'nda Hırvatistan formasını terleten Beşiktaşlı Domagoj Vida, Rusya zaferi sonrası ortaya çıkan 'Zafer 'nın biçimindeki sözleriyle gündeme gelmiş ve tarafından soruşturulmuştu. Vida'nın ortaya çıkan ikinci görüntüsünde ise 'Yan Belgrad' dediği için soruşturma kapsamına alınacağı belirtildi.

FIFA Vidanın yeni görüntüleri hakkında soruşturma başlattı
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, 'ndaki performansıyla göz doldururken Rusya zaferi sonrası yayılan videolarıyla gündeme oturdu. Yıllarca 'da Dinamo Kiev'de forma giyen Vida'nın Rusya maçı sonrası Ukrayna lehine slogan atması siyasi olarak değerlendirildi ve tarafından soruşturuldu. FIFA ise Domagoj Vida'yı uyardı.

VIDA'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
​FIFA'nın uyardığı tecrübeli savunmacının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yanında Hırvat eski futbolcu Olic'in de yer aldığı görüntülerde Vida bu kez "Yan Belgrad, içmeye gidelim. Geldiğimde ben ödeyeceğim' benzeri ifadeler kullandı. Yeni görüntülerin yayılmasının ardından FIFA, Vida hakkında yeniden soruşturma başlattı.



TARTIŞMALI SLOGAN
​'Zafer Ukrayna'nın', 1920'lerde Ukrayna'nın bağımsızlığını savunanların sloganından 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlere karşı Nazilerle işbirliği yapan aşırı sağcı milliyetçilerin sloganına dönüştü. 2014'te Ukrayna'da dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in tartışmalı bir biçimde görevinden edilmesiyle sonuçlanan protestolarda Rusya yerine Avrupa ile yakınlaşma yanlısı olan Ukraynalı milliyetçilerin sloganı haline geldi.

VIDA İNGİLTERE KARŞISINDA YARI FİNALDE
Hırvatistan bu akşam ile oynayacağı maçta final bileti için yarışacak. Vida'nın oynaması muhtemel gözüken maçı Hırvatlar kazanırsa finalde Fransa'nın rakibi olacak.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 14:21
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