Dünya Kupası'nda finalin adı bugün belli oluyor... Arjantin'in bulunduğu gruptan lider çıkan Hırvatistan, son 16 turunda Danimarka'yı, çeyrek finalde ise Rusya'yı penaltı atışlarıyla elemişti. Luka Modric'in önderliğinde muhteşem bir takım oyunu sergileyen Damalılar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır. Maçta gözler, Beşiktaşlı Domagoj Vida da olacak.

ÇOK YAKLAŞTI

1966 yılında ilk ve tek dünya şampiyonluğunu elde eden İngiltere, tarihinde üçüncü kez yarı finale yükseldi. Harry Kane'in 6 gol attığı turnuvada finale çok yaklaşan İngilizler, Hırvatları saf dışı bırakarak yeni bir tarih yazmak istiyor. İngiltere'de Henderson'ın sakatlığı bulunsa da bu karşılaşmada ilk 11'de olması bekleniyor.

Hırvatistan - İngiltere maçı ne zaman? Hırvatistan - İngiltere saat kaçta oynanacak? Hırvatistan - İngiltere hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek Hırvatistan ile İngiltere tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Hırvatistan - İngiltere mücadelesi saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

HANGİSİ GÜLDÜRECEK?

Dünya Kupası'ndaki son yarı final maçında gözler kaptanlarda olacak. İngiltere'de 6 golle takımın en golcüsü Harry Kane ile Hırvatistan'da 2 kez fileleri sarsan Luka Modric'in maça damga vurması bekleniyor.

İNGİLİZLER DAHA ÜSTÜN

Hırvatistan ile İngiltere, daha önce 7 maç yaptı. Bunların 4'ünü İngilizler, 2'sini Hırvatlar kazandı. İngiltere'nin 18 golüne, Hırvatlar 10 golle karşılık verdi. 9 Eylül 2009'da oynanan son maçta İngiltere rakibini 5-1 yendi. Bu skor aynı zamanda en farklı sonuç oldu.

ÇAKIR'IN 2. YARI FİNALİ



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalacak. Hırvatistan-İngiltere maçını yönetecek Çakır, bu turnuvada Fas-İran ve Nijerya-Arjantin maçlarında görev yapmıştı. Tecrübeli hakem 2014'de Hollanda-Arjantin yarı finalini yönetti?

İŞTE İLK 11'LER

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