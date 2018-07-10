Wilshere oku sonrasında 8 numara transferinde ilk hedef olan Liverpool'lu Wijnaldum'dan önemli açıklamalar geldi. Keita ve Fabinho'nun gelmesiyle forma giyme şansı azalan Hollandalı futbolcu, "27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim" ifadelerini kullandı.
Wijnaldum’dan müjde
Hollanda basınına konuşan Wijnaldum, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini açıkladı...
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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