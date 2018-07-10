Üçüncü stoper Mexer

Trabzonspor'da stoper transferlerinde artık sona gelindi. Bakary Kone ve Majid Hosseini'den sonra üçüncü isim konusunda da önemli aşama kaydedildi.
RENNES DE DOĞRULADI
Bordo-mavililer Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna katmak için kulübüne resmi teklif yaptı. Rennes kulübü başkanı Olivier Letang da kendilerine resmi teklifin geldiğini doğrularken, oyuncuya satmaya sıcak bakmadıklarını ancak Türk kulübünün ısrarcı olduğuna vurgu yaptı.
KİRALIK DA OLABİLİR
Karadeniz Fırtınası'nın Rennes kulübüne yaptığı resmi teklifin hem kiralama hem de bonservisi ile almak üzere iki ayrı şekilde olduğu öğrenildi.
RENNES DE DOĞRULADI
Bordo-mavililer Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna katmak için kulübüne resmi teklif yaptı. Rennes kulübü başkanı Olivier Letang da kendilerine resmi teklifin geldiğini doğrularken, oyuncuya satmaya sıcak bakmadıklarını ancak Türk kulübünün ısrarcı olduğuna vurgu yaptı.
KİRALIK DA OLABİLİR
Karadeniz Fırtınası'nın Rennes kulübüne yaptığı resmi teklifin hem kiralama hem de bonservisi ile almak üzere iki ayrı şekilde olduğu öğrenildi.
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