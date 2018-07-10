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'da "VAR" uygulanacak

, ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF Süper Kupaya ilişkin önemli açıklama!

(), geçen sezonun lig şampiyonu ile 'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 13:54
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