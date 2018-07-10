Sibirya kaplanı Bartek finalisti belirledi!

5 yaşında bir Sibirya kaplanı ya da bilinen diğer ismiyle Amur kaplanı olan Bartek, Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.
Herkesin sonucunu merakla beklediği "Hırvatistan-İngiltere" maçını tahmin etmesi istendi ve Bartek'in tercihi "Hırvatistan" oldu.
Herkesin sonucunu merakla beklediği "Hırvatistan-İngiltere" maçını tahmin etmesi istendi ve Bartek'in tercihi "Hırvatistan" oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.