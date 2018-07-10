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kaplanı finalisti belirledi!

, 5 yaşında bir kaplanı ya da bilinen diğer ismiyle kaplanı. Bartek'ten "Hırvatistan-İngiltere" maçının sonucunu tahmin etmesi istendi, işte detaylar...

Sibirya kaplanı Bartek finalisti belirledi!
5 yaşında bir kaplanı ya da bilinen diğer ismiyle kaplanı olan , Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Royev Ruchey 'nde yaşıyor.



Herkesin sonucunu merakla beklediği "Hırvatistan-İngiltere" maçını tahmin etmesi istendi ve Bartek'in tercihi "Hırvatistan" oldu.
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  • 10 Temmuz 2018, Salı 17:57
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