Bein Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Altınordu'dan Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

Berke Özer kimdir?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.

Barış Alıcı kimdir?

1997 doğumlu genç futbolcu Barış Alıcı günümüzde Altınordu takımında forma giymektedir. Bugüne kadar toplam 2 kez Türkiye U21 Milli Takım formasını giymiştir. İlk profesyonel sözleşmesini 2016 yılında imzalayan Barış Alıcı İzmir Balçova'da dünyaya gelmiştir.