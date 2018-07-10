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ve 'yı bitirdi! Berke Özer kimdir? Barış Alıcı kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeniden yapılanmanın planlarını yapan , Altınordu'nun genç yıldızları ve 'nın transferlerini bitirdi.

F.Bahçe genç yıldızları bitirdi!

Bein Sports'un haberine göre; Altınordu'dan ve kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.

Berke Özer kimdir?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.

Barış Alıcı kimdir?

1997 doğumlu genç futbolcu Barış Alıcı günümüzde Altınordu takımında forma giymektedir. Bugüne kadar toplam 2 kez Türkiye U21 Milli Takım formasını giymiştir. İlk profesyonel sözleşmesini 2016 yılında imzalayan Barış Alıcı İzmir Balçova'da dünyaya gelmiştir.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 11:58
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