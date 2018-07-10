Tehdit direktör

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Londra'da ziyaret eden Mesut Özil, Almanya'da adeta sosyal linçe uğradı. Alman siyasetçiler, Futbol Federasyonu ve basın, elenmenin nedenini o fotoğrafa bağlayacak kadar akıl sınırlarını zorladı. Son olarak Mesut'un babası Mustafa Özil, "Mesut'un yerinde olsam Alman milli takımını bırakırım" diyerek oğluna sahip çıktı. Ancak Almanlar bu tartışmayı bitirmedi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'den kendi çıkarları için kamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi. Mesut'un Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı kast eden Grindel "Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum" dedi.
MESUT BIRAKTI İDDİASI
Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Şok iddia, yıldız futbolcu tarafından henüz doğrulanmadı. Öte yandan diğer Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın ise Alman milli takımı ile yoluna devam edeceği öğrenildi.
Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe İle Yunan adalarında tatile çıktı.
Alman Federasyonu, Alman basınının yanı sıra bazı Alman futbolcular da Mesut'un Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı eleştirmişti.
Almanlar'ın "Mesut'un çekildiği fotoğraf yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik" açıklamaları futbol dünyasında alay konusu oldu.
MESUT BIRAKTI İDDİASI
Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Şok iddia, yıldız futbolcu tarafından henüz doğrulanmadı. Öte yandan diğer Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın ise Alman milli takımı ile yoluna devam edeceği öğrenildi.
Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe İle Yunan adalarında tatile çıktı.
Alman Federasyonu, Alman basınının yanı sıra bazı Alman futbolcular da Mesut'un Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı eleştirmişti.
Almanlar'ın "Mesut'un çekildiği fotoğraf yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik" açıklamaları futbol dünyasında alay konusu oldu.
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