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Tehdit direktör

’da Mesut polemiği son bulmadı. Alman Federasyonu Başkanı, “Mesut’tan kendi çıkarı için bir açıklama yapmasını bekliyorum” diyerek açıkça ünlü futbolcuyu tehdit etti

Tehdit direktör
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'da ziyaret eden , 'da adeta sosyal linçe uğradı. Alman siyasetçiler, Federasyonu ve basın, elenmenin nedenini o fotoğrafa bağlayacak kadar akıl sınırlarını zorladı. Son olarak Mesut'un babası Mustafa Özil, "Mesut'un yerinde olsam Alman ını bırakırım" diyerek oğluna sahip çıktı. Ancak Almanlar bu tartışmayı bitirmedi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'den kendi çıkarları için kamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi. Mesut'un Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı kast eden Grindel "Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum" dedi.



MESUT BIRAKTI İDDİASI
Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Şok iddia, yıldız futbolcu tarafından henüz doğrulanmadı. Öte yandan diğer Türk asıllı futbolcu 'ın ise Alman milli takımı ile yoluna devam edeceği öğrenildi.



Mesut Özil, Almanya'nın 'ndan elenmesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe İle Yunan adalarında tatile çıktı.



Alman Federasyonu, Alman basınının yanı sıra bazı Alman futbolcular da Mesut'un Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı eleştirmişti.



Almanlar'ın "Mesut'un çekildiği fotoğraf yüzünden Dünya Kupası'ndan elendik" açıklamaları futbol dünyasında alay konusu oldu.
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