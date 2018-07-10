Surpriz bomba Onyekuru

Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim bonservisi Everton'da olan ve geçen sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı futbolcu için KAP'a kiralık transferi için görüşmelere başlandığı duyuruldu. 21 yaşındaki oyuncu istikbal vaat ediyor.
İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA İZNİ ŞOKU
Everton Henry Onyekuru'yu geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ancak bu oyuncu çalışma izni olmadığı için Belçika'nın Anderlecht kulübüne kiralık olarak verilmek zorunda kaldı.
SAKATLIK NEDENİYLE OYNAYAMADI
PREMİER Lig'de forma giyemeden Anderlecht'e kiralık olarak giden Nijeryalı yıldız burada Aralık ayında dizinden ağır bir sakatlık geçirdi. Ancak Nisan ayından itibaren aralıklarla da olsa oynadı. Onyekuru Anderlecht'te 28 maçta 10 gol kaydetti.
HER İKİ KANATTA DA GÖREV ALIYOR
Nijeryalı futbolcunun esas mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve forvette de yer alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht formasıyla 6 maça çıktı. Gösterdiği performansla beğeni kazandı.
İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA İZNİ ŞOKU
Everton Henry Onyekuru'yu geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ancak bu oyuncu çalışma izni olmadığı için Belçika'nın Anderlecht kulübüne kiralık olarak verilmek zorunda kaldı.
SAKATLIK NEDENİYLE OYNAYAMADI
PREMİER Lig'de forma giyemeden Anderlecht'e kiralık olarak giden Nijeryalı yıldız burada Aralık ayında dizinden ağır bir sakatlık geçirdi. Ancak Nisan ayından itibaren aralıklarla da olsa oynadı. Onyekuru Anderlecht'te 28 maçta 10 gol kaydetti.
HER İKİ KANATTA DA GÖREV ALIYOR
Nijeryalı futbolcunun esas mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve forvette de yer alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht formasıyla 6 maça çıktı. Gösterdiği performansla beğeni kazandı.
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