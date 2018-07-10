Müthiş kapışma

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı... Fransa ile Belçika bugün finale yükselebilmek için mücadele edecek. Saat 21.00'de start alacak mücadeleyi Uruguay Futbol Federasyonu'nda Andres Cunha yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Fransa, Mbappe, Belçika ise Hazard ve arkadaşlarına güveniyor.
BELÇİKA FRANSA'YA ÜSTÜN
Fransa ile Belçika tam 73 kez karşılaştı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelede 19 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.
DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA!
İki takım daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1938'de Fransa, rakibini 3-1 yendi. Meksika'daki şampiyonada Fransa, 3.'lük maçında Belçika'yı penaltılarla 4-2 mağlup etti.
İLK KEZ YARI FİNALDE RAKİPLER
Fransa ile Belçika'yı yarın karşı karşıya getirecek mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak da tarihe geçecek. İki takım arasındaki son maç 3 yıl önce oynandı. Belçika, Fransa'yı 4-3'lik skorla geçti.
BELÇİKA FRANSA'YA ÜSTÜN
Fransa ile Belçika tam 73 kez karşılaştı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelede 19 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.
DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA!
İki takım daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1938'de Fransa, rakibini 3-1 yendi. Meksika'daki şampiyonada Fransa, 3.'lük maçında Belçika'yı penaltılarla 4-2 mağlup etti.
İLK KEZ YARI FİNALDE RAKİPLER
Fransa ile Belçika'yı yarın karşı karşıya getirecek mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak da tarihe geçecek. İki takım arasındaki son maç 3 yıl önce oynandı. Belçika, Fransa'yı 4-3'lik skorla geçti.
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