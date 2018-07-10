İngiltere-Hırvatistan maçı Çakır’ın

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda Hırvatistan-İngiltere yarı final maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.
GEÇER NOT ALDI
Rusya'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında İran-Fas ve Arjantin-Nijerya maçlarını yöneten tecrübeli hakem Cüneyt Çakır başarılı performansıyla dış basından da geçer not almıştı.
İKİNCİ YARI FİNALİ
Çakır, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda, Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 maç yönetmişti.
GEÇER NOT ALDI
Rusya'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında İran-Fas ve Arjantin-Nijerya maçlarını yöneten tecrübeli hakem Cüneyt Çakır başarılı performansıyla dış basından da geçer not almıştı.
İKİNCİ YARI FİNALİ
Çakır, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda, Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 maç yönetmişti.
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