Fener'den Slimani hamlesi

Her konuda anlaşılan Jack Wilshere'in West Ham'ı tercih etmesiyle planları alt üst olan Fenerbahçe aynı sorunu Bas Dost konusunda yaşamak istemiyor... Hollandalı forvetle el sıkışan fakat bonservisle ilgili UEFA'yı bekleyen Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Bas Dost'un alternatifini belirledi.
COCU İLE SÜREKLİ BİRLİKTELER
Teknik direktör Phillip Cocu ile sürekli toplantılar yapan sportif direktör Comolli'nin Islam Slimani isminin üzerinde durduğu öğrenildi. Comolli'nin hemen Cezayirli yıldız için harekete geçtiği belirlendi.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Bonservisi Leicester City'de bulunan 30 yaşındaki Slimani geçen sezonun 2. yarısını Newcastle'da kiralık geçirdi. F.Bahçe, yıldız futbolcuyu kiralamak için Leicester'a resmi teklifte bulunacak.
BÜYÜK BİR ŞOK OLMAYACAK!
Ancak Fenerbahçe'nin ilk tercihi halen Bas Dost... Eğer Hollandalı forvette de Wilshere benzeri bir sıkıntı yaşanırsa bu kez büyük bir şok olmayacak. Yönetim hemen Islam Slimani'yi kadrosuna katacak.
COCU İLE SÜREKLİ BİRLİKTELER
Teknik direktör Phillip Cocu ile sürekli toplantılar yapan sportif direktör Comolli'nin Islam Slimani isminin üzerinde durduğu öğrenildi. Comolli'nin hemen Cezayirli yıldız için harekete geçtiği belirlendi.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Bonservisi Leicester City'de bulunan 30 yaşındaki Slimani geçen sezonun 2. yarısını Newcastle'da kiralık geçirdi. F.Bahçe, yıldız futbolcuyu kiralamak için Leicester'a resmi teklifte bulunacak.
BÜYÜK BİR ŞOK OLMAYACAK!
Ancak Fenerbahçe'nin ilk tercihi halen Bas Dost... Eğer Hollandalı forvette de Wilshere benzeri bir sıkıntı yaşanırsa bu kez büyük bir şok olmayacak. Yönetim hemen Islam Slimani'yi kadrosuna katacak.
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