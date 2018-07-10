Aziz Yıldırım hakkında hapis istemi

Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbol takımları arasında oynanan maçta iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin olarak ikinci dava açıldı. Misafir takım Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiası ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla, Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl açılan dava sürerken, aynı olaya ilişkin ikinci dava, 'Tehdit' suçundan açıldı.